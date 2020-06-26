Адвокат прокомментировала введение электронных трудовых книжек в России

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Председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнёры» Ольга Сулим прокомментировала введение электронных трудовых книжек в России.
Адвокат прокомментировала введение электронных трудовых книжек в России
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

В беседе с корреспондентом медиагруппы «Патриот» и издания Nation News она отметила, что прежде всего значительно упрощается процесс проверки трудового стажа и сверки данных.

«Вся электронная информация «прозрачна». Соответственно, снижается риск злоупотреблений при оформлении пенсий, назначении на должности, получении пособий», — сказала адвокат.

Ещё одним преимуществом, по словам эксперта, является то, что такой документ не придёт в негодность.

Как добавила Сулим, работодателям нужно уделить особое внимание переходу к электронным трудовым книжкам, это неизбежно.

Ранее газета «Известия» сообщала, что работодатели оценили введение электронных трудовых книжек в России.

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