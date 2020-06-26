Глава ОСК прокомментировал планы развития судостроения в Крыму

Президент Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал о планах по созданию производственного объединения на территории Крыма.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он отметил, что в данный момент завершается процедура передачи активов Севморзавода и 13-го судоремонтного завода в федеральную собственность, после чего эти предприятия войдут в состав корпорации.

«Всё это позволит собрать на севастопольской площадке одно производственное объединение, которое вберёт в себя пять площадок в Севастополе. В данном случае мы говорим про южный Севастополь, северный Севастополь, Инкерман и, соответственно, две площадки 13-го завода, на которых мы сможем развернуть полноценные судоремонт и судостроение», — заявил Алексей Рахманов.

Ранее сайт «Москва 24» сообщил, что 23 июня в Москве пройдёт парад судов.