Кабмин разрешил выплачивать субсидии продающим алкоголь компаниям

Короткая ссылка
Правительство России разрешило регионам в 2020 году осуществлять выплату субсидий предпринимателям с лицензией на продажу алкоголя.
Кабмин разрешил выплачивать субсидии продающим алкоголь компаниям
  • © Варвара Гертье
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

В пресс-службе кабмина объяснили, что новая норма касается гостиниц, кафе и ресторанов, терпящих значительные убытки из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

«До этого предприниматели с лицензией на продажу алкоголя не могли рассчитывать на финансовую помощь», — указано в сообщении.

В кабмине добавили, что теперь регионы получили право оказывать таким предпринимателям поддержку за счёт бюджетных средств.

Ранее кабмин выделил ещё более 23 млрд рублей на субсидии, чтобы сохранить рабочие места в организациях малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить