Кабмин разрешил выплачивать субсидии продающим алкоголь компаниям
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- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.
В пресс-службе кабмина объяснили, что новая норма касается гостиниц, кафе и ресторанов, терпящих значительные убытки из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
«До этого предприниматели с лицензией на продажу алкоголя не могли рассчитывать на финансовую помощь», — указано в сообщении.
В кабмине добавили, что теперь регионы получили право оказывать таким предпринимателям поддержку за счёт бюджетных средств.
Ранее кабмин выделил ещё более 23 млрд рублей на субсидии, чтобы сохранить рабочие места в организациях малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях.