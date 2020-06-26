Кабмин разрешил выплачивать субсидии продающим алкоголь компаниям

Правительство России разрешило регионам в 2020 году осуществлять выплату субсидий предпринимателям с лицензией на продажу алкоголя.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

В пресс-службе кабмина объяснили, что новая норма касается гостиниц, кафе и ресторанов, терпящих значительные убытки из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

«До этого предприниматели с лицензией на продажу алкоголя не могли рассчитывать на финансовую помощь», — указано в сообщении.

В кабмине добавили, что теперь регионы получили право оказывать таким предпринимателям поддержку за счёт бюджетных средств.

Ранее кабмин выделил ещё более 23 млрд рублей на субсидии, чтобы сохранить рабочие места в организациях малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях.