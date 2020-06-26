Новые правила получения справок для водителей предложено отложить

Минздрав планирует отложить до 1 января вступление в силу новых правил медосвидетельствования для водителей.

Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в проекте приказа ведомства, опубликованном на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

«Внести изменение в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2015 года №344н «О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)»… заменив в пункте 5 слова «с 1 июля 2020 года» словами «с 1 января 2021 года», — говорится в проекте приказа.

Он должен вступить в силу с 30 июня.

Ранее сообщалось, что, согласно новому документу, сдавать анализы для диагностики употребления алкоголя при получении медсправки нужно будет, только если нарколог выявит симптомы заболевания.

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков прокомментировал в беседе с Nation News ситуацию с медицинскими справками для водителей.

6 июня сообщалось, что Минздрав России представил проект приказа с изменениями порядка проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств.

Проект предполагает проведение лабораторных исследований крови и (или) мочи в целях диагностики употребления алкоголя только в случае выявления врачом — психиатром-наркологом симптомов заболевания.

Кроме того, предложено заменить анализ на наличие фермента CDT в сыворотке крови лабораторным исследованием крови и (или) мочи.