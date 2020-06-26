За сутки в России скончались 176 пациентов с коронавирусом
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Общее число летальных случаев в стране достигло 8781.
Накануне скончались 92 человека с коронавирусом.
Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что к концу июля число ежедневно фиксируемых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в России снизится в несколько раз.
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер.