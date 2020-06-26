В Госдуме прокомментировали подготовку законопроекта об экотуризме

Первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов прокомментировал разработку нового закона об экотуризме.

По его словам, ключевая задача авторов инициативы — прописать меры, которые позволят организовать туризм без ущерба для экологии.

В беседе с «Парламентской газетой» он подчеркнул, что экотуризм позволит регионам получить средства, которые можно будет направить на сохранение окружающей среды, а также помочь экономике с новыми рабочими местами и налоговыми поступлениями.

«Смысл не в том, чтобы строить пятизвёздочные отели в заповедниках, а в том, чтобы органично вписать туристическую отрасль в природный ландшафт», — пояснил Фетисов.

Авторы законопроекта предложили также включить экотуризм в список приоритетных направлений туристической деятельности, наряду с детским и социальным туризмом.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН прокомментировала готовность россиян к путешествиям внутри страны.