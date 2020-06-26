В Госдуме прокомментировали подготовку законопроекта об экотуризме
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По его словам, ключевая задача авторов инициативы — прописать меры, которые позволят организовать туризм без ущерба для экологии.
В беседе с «Парламентской газетой» он подчеркнул, что экотуризм позволит регионам получить средства, которые можно будет направить на сохранение окружающей среды, а также помочь экономике с новыми рабочими местами и налоговыми поступлениями.
«Смысл не в том, чтобы строить пятизвёздочные отели в заповедниках, а в том, чтобы органично вписать туристическую отрасль в природный ландшафт», — пояснил Фетисов.
Авторы законопроекта предложили также включить экотуризм в список приоритетных направлений туристической деятельности, наряду с детским и социальным туризмом.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН прокомментировала готовность россиян к путешествиям внутри страны.