В Госдуме прокомментировали подготовку законопроекта об экотуризме

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов прокомментировал разработку нового закона об экотуризме.
В Госдуме прокомментировали подготовку законопроекта об экотуризме
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Mikhailov

По его словам, ключевая задача авторов инициативы — прописать меры, которые позволят организовать туризм без ущерба для экологии.

В беседе с «Парламентской газетой» он подчеркнул, что экотуризм позволит регионам получить средства, которые можно будет направить на сохранение окружающей среды, а также помочь экономике с новыми рабочими местами и налоговыми поступлениями.

«Смысл не в том, чтобы строить пятизвёздочные отели в заповедниках, а в том, чтобы органично вписать туристическую отрасль в природный ландшафт», — пояснил Фетисов.

Авторы законопроекта предложили также включить экотуризм в список приоритетных направлений туристической деятельности, наряду с детским и социальным туризмом. 

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН прокомментировала готовность россиян к путешествиям внутри страны.

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