В Якутии продлили ограничения по коронавирусу до 1 июля

В Якутии продлили ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавирусной инфекции, до 1 июля включительно.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона.

«Ограничительные меры в Якутии продлены по 1 июля включительно», — заявили в оперштабе.

Глава Якутии Айсен Николаев в ходе брифинга сообщил, что коэффициент распространения коронавируса в республике превышает 0,8. При этом в пресс-службе правительства республики заявили, что ситуация не отвечает требованиям для перехода к дальнейшему послаблению ограничений.

Ранее в Якутии выявили коронавирус у трёх работников рудника Интернационального в Мирнинском районе.