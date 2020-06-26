В Якутии продлили ограничения по коронавирусу до 1 июля
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона.
«Ограничительные меры в Якутии продлены по 1 июля включительно», — заявили в оперштабе.
Глава Якутии Айсен Николаев в ходе брифинга сообщил, что коэффициент распространения коронавируса в республике превышает 0,8. При этом в пресс-службе правительства республики заявили, что ситуация не отвечает требованиям для перехода к дальнейшему послаблению ограничений.
Ранее в Якутии выявили коронавирус у трёх работников рудника Интернационального в Мирнинском районе.