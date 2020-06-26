В Якутии продлили ограничения по коронавирусу до 1 июля

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В Якутии продлили ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавирусной инфекции, до 1 июля включительно.
В Якутии продлили ограничения по коронавирусу до 1 июля
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона.

«Ограничительные меры в Якутии продлены по 1 июля включительно», — заявили в оперштабе.

Глава Якутии Айсен Николаев в ходе брифинга сообщил, что коэффициент распространения коронавируса в республике превышает 0,8. При этом в пресс-службе правительства республики заявили, что ситуация не отвечает требованиям для перехода к дальнейшему послаблению ограничений.

Ранее в Якутии выявили коронавирус у трёх работников рудника Интернационального в Мирнинском районе.

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