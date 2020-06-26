В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

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В течение недели разведку у российских границ вели 35 иностранных самолётов-разведчиков. Об этом свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
  • РИА Новости

«35 самолётов-разведчиков иностранных государств вели воздушную разведку вдоль границ Российской Федерации и сопровождались российскими РЛС», — говорится в сообщении газеты.

В оборонном ведомстве отметили, что российским истребителям из состава дежурных по ПВО сил пришлось 19 раз подниматься на перехват.

Ранее сообщалось, что российские истребители из состава дежурных сил ПВО поднимались на перехват американских бомбардировщиков В-52Н над Охотским морем.

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