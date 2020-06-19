Российские истребители поднимали на перехват B-52 над Охотским морем

Российские истребители из состава дежурных сил ПВО поднимались на перехват американских бомбардировщиков В-52Н над Охотским морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.

© Lubos Pavlicek/CTK

globallookpress.com

«19 июня дежурными силами по противовоздушной обороне Восточного военного округа (ВВО) над нейтральными водами Охотского моря была обнаружена и взята на сопровождение пара бомбардировщиков В-52Н ВВС США», — приводит РИА Новости сообщение Национального центра управления обороной России. Для перехвата целей в воздух поднимались истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31. Граница Российской Федерации не была нарушена. 15 июня сообщалось, что истребители Су-27 подняли для перехвата В-52H ВВС США над Балтикой.