Российские истребители поднимали на перехват B-52 над Охотским морем

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RT
Российские истребители из состава дежурных сил ПВО поднимались на перехват американских бомбардировщиков В-52Н над Охотским морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.
Российские истребители поднимали на перехват B-52 над Охотским морем
  • © Lubos Pavlicek/CTK
  • globallookpress.com

«19 июня дежурными силами по противовоздушной обороне Восточного военного округа (ВВО) над нейтральными водами Охотского моря была обнаружена и взята на сопровождение пара бомбардировщиков В-52Н ВВС США», — приводит РИА Новости сообщение Национального центра управления обороной России.

Для перехвата целей в воздух поднимались истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31.

Граница Российской Федерации не была нарушена.

15 июня сообщалось, что истребители Су-27 подняли для перехвата В-52H ВВС США над Балтикой.

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