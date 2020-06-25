Мосгоризбирком предостерёг от попыток проголосовать дважды

Глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов заявил, что попытка проголосовать дважды по поправкам к Конституции будет считаться нарушением закона.

«За такие вещи предусмотрена административная ответственность, а в случае многократного злоупотребления — уголовная ответственность», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что «все участники избирательного процесса» предъявляли требования не только к работе избирательных комиссий, но и к самим себе.

Ранее в МВД сообщили, что полиция организовала проверку сообщения о попытке дважды проголосовать по поправкам к Конституции в Москве.