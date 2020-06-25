Мосгоризбирком предостерёг от попыток проголосовать дважды
- РИА Новости
«За такие вещи предусмотрена административная ответственность, а в случае многократного злоупотребления — уголовная ответственность», — приводит ТАСС его слова.
Он отметил, что «все участники избирательного процесса» предъявляли требования не только к работе избирательных комиссий, но и к самим себе.
Ранее в МВД сообщили, что полиция организовала проверку сообщения о попытке дважды проголосовать по поправкам к Конституции в Москве.