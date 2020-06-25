Собянин попросил москвичей соблюдать масочный режим

Мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» призвал жителей столицы соблюдать масочно-перчаточный режим и другие санитарные требования.

«Надо стараться соблюдать те требования, которые предъявляются, масочный режим. Особенно в транспорте, торговых предприятиях, на работе, если это необходимо. Всё равно это очень важно», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что несмотря на все послабления, «количество заболеваний и тяжесть постепенно падает, дай бог, чтобы это продолжалось».

Также Собянин сообщил, что за последнюю неделю количество выявляемых в Москве случаев коронавирусной инфекции снизилось на 37%.