Собянин сообщил о снижении числа больных на ИВЛ в Москве
- © Григорий Сысоев
- РИА Новости
«И ещё один специфический показатель, но очень важный. У нас количество больных, которые находятся на аппаратах ИВЛ, за неделю снизилось на 21%. Это тоже хорошее снижение», — сказал он.
С 23 июня в Москве вступил в силу очередной этап смягчения ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции.
К работе в нормальном режиме возвращаются детские сады, фитнес-клубы, туристические агентства, учреждения соцзащиты.