Собянин сообщил о снижении числа больных на ИВЛ в Москве

За последнюю неделю количество выявляемых в Москве случаев коронавирусной инфекции снизилось на 37%, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» столичный мэр Сергей Собянин.

«И ещё один специфический показатель, но очень важный. У нас количество больных, которые находятся на аппаратах ИВЛ, за неделю снизилось на 21%. Это тоже хорошее снижение», — сказал он.

С 23 июня в Москве вступил в силу очередной этап смягчения ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции.

К работе в нормальном режиме возвращаются детские сады, фитнес-клубы, туристические агентства, учреждения соцзащиты.