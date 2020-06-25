Россия смягчила ограничения на въезд для иностранных специалистов

Правительство смягчило ограничения на въезд в Россию для иностранных специалистов. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Как говорится на сайте кабмина, теперь высококвалифицированные иностранные специалисты, которые имеют разрешение на работу в России, смогут въехать в страну.

«Иностранным специалистам разрешается однократный въезд в Россию на основании особого списка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что перечень в ФСБ и МВД должны направить федеральные органы исполнительной власти. Обязательное условие — указание пункта пропуска, через который работник планирует совершить въезд в страну, и даты прибытия.

Такое решение принято после рассмотрения поступивших в правительство обращений аккредитованных дипломатических миссий, деловых ассоциаций, российских и зарубежных компаний.

В начале июня Мишустин заявил о снятии части ограничений на выезд за рубеж. Он отмечал, что россияне смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, на работу и на учёбу.