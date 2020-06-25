Полковник ВС Индии рассказал о впечатлениях от парада Победы в Москве
- РИА Новости
Он отметил, что пандемия коронавируса усложнила подготовку к параду, из-за неё не было много времени на подготовку, однако всё прошло хорошо.
«Мы просто прибыли на площадь и начали маршировать», — сказал он.
Военнослужащий добавил, что россияне тепло приняли индийскую сторону.
Кумар выразил надежду, что подобное совместное мероприятие удастся повторить, а также подчеркнул, что индийско-российские дружественные отношения «улучшаются с каждым днём».
24 июня в Москве прошёл военный парад, посвящённый 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.