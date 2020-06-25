В Сочи вручили экологические сертификаты качества представителям пляжных территорий

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В Сочи вручили экологические сертификаты качества представителям 21 пляжной территории.
В Сочи вручили экологические сертификаты качества представителям пляжных территорий
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Юга.ру».

«То, что международная комиссия оценила сочинские пляжи и 21 из них получил сертификат, — существенное достижение для нашего города», — заявил глава города Алексей Копайгородский.

«Голубой флаг» — награда международной Федерации экологического образования. Таким образом она отмечает лучшие пляжи и причалы.

Для получения «Голубого флага» нужно следить за чистотой воды и песка, на территории должны быть пандусы, сооружения для детей, развитая дорожная инфраструктура, передаёт ОТР.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области рассказали о проверке готовности пляжей к сезону.

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