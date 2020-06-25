Представитель ВОЗ в России оценила ситуацию с коронавирусом в стране

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович призвала не отказываться от мер по быстрому выявлению коронавируса и изоляции заболевших людей.

«В данном случае мы можем вводить карантин или изоляцию для очень небольших районов или групп людей, вместо того чтобы вводить полномасштабные ограничения, как мы это уже наблюдали», — сказала она в беседе с RT.

Вуйнович напомнила, что вирус по-прежнему присутствует в населённых пунктах и заразность его остаётся той же.

«Мы видели, что ситуация с эпидемией (в России. — RT) стабилизировалась. Сейчас идёт снижение. В крупных городах, таких как Москва, на которые приходится большинство случаев, динамика относительно хорошая», — заявила специалист, предупредив, что о переходе в так называемую зелёную зону говорить пока рано.

Ранее стало известно, что коронавирусный индекс (Covindex) в России за неделю (с 15 по 21 июня) снизился на 2,5 пункта и составил 77,7 пункта.