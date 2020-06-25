Климов не исключил провокаций 1 июля в центре Москвы

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В России зафиксирована попытка распространить два десятка лживых видеороликов для дискредитации высшего руководства страны, сообщил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

По его словам, их предполагалось разместить в сети к 25 июня при помощи так называемого движения «Нет».

«Расчёт за океаном был явно на то, что созданная их протеже медиаволна, а также протестный разогрев в социальных сетях вызовут акции неповиновения и выведут на улицы российских городов шумные группы оппозиционеров», — сказал он.

По словам Климова, для правдоподобности своих тезисов, роста оппозиционных настроений после 25 июня «нетовцы», скорее всего, «воспользуются экзитполами, которые попробуют провести силами аффилированных с ними лиц».

«А затем — вероятно, вечером 1 июля — попытаются спровоцировать в центре Москвы, по сути, антигосударственный митинг-флешмоб», — добавил сенатор.

Ранее Климов заявил, что комиссия Совфеда по защите госсуверенитета направит после 1 июля в компетентные органы данные о вмешательстве в голосование по Конституции России.

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