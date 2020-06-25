Машков прокомментировал ситуацию с Ефремовым

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Актёр и режиссёр Владимир Машков прокомментировал ситуацию со своим коллегой Михаилом Ефремовым.
Машков прокомментировал ситуацию с Ефремовым
  • © РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда

«Произошла огромная трагедия. Для семьи потерпевшего, для самого Михаила Олеговича. И как её будут переживать все участники, нам пока неизвестно», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, Ефремов — честный человек, который глубоко переживает случившееся.

Ранее лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в беседе с НСН прокомментировал ДТП с участием Ефремова.

Авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, за рулём которого был Ефремов, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Экспертиза показала, что артист в момент аварии был пьян. Пострадавший водитель Lada скончался в больнице.

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