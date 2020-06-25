Автоэксперт оценил эффективность видеонаблюдения на дорогах

Главный редактор журнала «Автоброкер» Виталий Архиреев оценил эффективность видеонаблюдения на дорогах.

«В целом комплексы фиксации нарушений — это эффективный инструмент пополнения бюджета региона. Яркий тому пример — Татарстан, где камер много, дороги хорошие и в целом культура вождения», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его словам, почти полностью исключается коррупционная составляющая, поскольку камере нельзя предложить взятку.

Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в беседе с Inforeactor дал рекомендации по подготовке машины к продаже.