Автоэксперт дал рекомендации по подготовке машины к продаже

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Партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто дал рекомендации по подготовке машины к продаже.
Автоэксперт дал рекомендации по подготовке машины к продаже
  • Reuters

«Для продажи автомобиль нужно помыть, почистить, пропылесосить, чтобы вид придать. Если есть какие-то мелкие огрехи кузова, которые можно закрасить или замазать, — сделать это в обязательном порядке. Если есть нужда, наверное, имеет смысл сделать ремонт хоть какой-нибудь недорогой, чтобы увеличить стоимость машины», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, при подготовке автомобиля ни в коем случае нельзя мыть двигатель.

Как отметил Моржаретто, для оценки машины можно использовать один из агрегаторов. Эксперт не советует сразу ставить минимальную стоимость.

Ранее главный редактор журнала «Автоброкер» Виталий Архиреев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил качество онлайн-торговли автомобилями в России.

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