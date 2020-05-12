Эксперт оценил качество онлайн-торговли автомобилями в России

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Главный редактор журнала «Автоброкер» Виталий Архиреев оценил качество онлайн-торговли автомобилями в России.
Эксперт оценил качество онлайн-торговли автомобилями в России
  • globallookpress.com

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он отметил, что пока на официальных сайтах автопроизводителей нет хороших фотографий и видео. По его мнению, и сами сайты неудобны для использования.

«Считаю, что период, когда все почти начали торговать онлайн, может быть переломной точкой в этом вопросе — хороший контент стал бы конкурентным преимуществом», — заявил Архиреев.

Как считает эксперт, производителям среднего и бюджетного сегмента стоит обратить внимание, как преподносится автомобиль у дорогих брендов и международных тюнинг-ателье.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News оценил перспективы работы автомобильных дилеров в России.

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