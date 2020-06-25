В Сочи завели дело по факту гибели туриста после полёта на параплане

В Сочи завели уголовное дело по факту гибели 38-летнего туриста после полёта на параплане.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Краснодарскому краю.

По имеющимся данным, 20 июня мужчина купил у индивидуального предпринимателя полёт на параплане с инструктором на территории Красной Поляны. После взлёта произошло сложение центральной части крыла, и мужчины врезались в гору.

Пострадавшие получили серьёзные травмы и были госпитализированы. 23 июня пассажир скончался.

Устанавливаются обстоятельства инцидента.

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