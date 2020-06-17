В Крыму спасли альпиниста, сорвавшегося со скалы

В Крыму спасли альпиниста, который сорвался со скалы. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Инцидент произошёл во вторник, 16 июня, на горном массиве Замок посёлка Форос.

По имеющимся данным, альпинисты проходили маршрут первой категории сложности. Один из них сорвался и упал с восьмиметровой высоты. Он повредил ногу и не мог передвигаться самостоятельно.

Специалисты аварийно-спасательной службы «Крым-Спас» оказали пострадавшему первую помощь. Альпиниста подняли на вершину плато, отнесли к спецавтомобилю и доставили к карете скорой помощи.

В 2019 году Newinform сообщал, что в горах Крыма спасли двух заблудившихся туристов.