В Крыму спасли альпиниста, сорвавшегося со скалы
- РИА Новости
Инцидент произошёл во вторник, 16 июня, на горном массиве Замок посёлка Форос.
По имеющимся данным, альпинисты проходили маршрут первой категории сложности. Один из них сорвался и упал с восьмиметровой высоты. Он повредил ногу и не мог передвигаться самостоятельно.
Специалисты аварийно-спасательной службы «Крым-Спас» оказали пострадавшему первую помощь. Альпиниста подняли на вершину плато, отнесли к спецавтомобилю и доставили к карете скорой помощи.
В 2019 году Newinform сообщал, что в горах Крыма спасли двух заблудившихся туристов.