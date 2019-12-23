В горах Крыма спасли двух заблудившихся туристов
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- РИА Новости
Сигнал о помощи поступил вечером 20 декабря. На маршрут выехали шесть спасателей. Они установили связь с туристами и определили их приблизительное местонахождение.
Найти граждан удалось в районе горы Спирады. Медпомощь 24-летнему мужчине и 59-летней женщине не понадобилась. На служебном автомобиле их доставили в Ялту.
С начала 2019 года сотрудники «Крым-Спас» помогли более 310 заблудившимся или пострадавшим в горно-лесной зоне.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму спасли 16 заблудившихся туристов.