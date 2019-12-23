В горах Крыма спасли двух заблудившихся туристов

В горах Крыма спасли двух туристов, заблудившихся во время прогулки на «Римской тропе», сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Сигнал о помощи поступил вечером 20 декабря. На маршрут выехали шесть спасателей. Они установили связь с туристами и определили их приблизительное местонахождение.

Найти граждан удалось в районе горы Спирады. Медпомощь 24-летнему мужчине и 59-летней женщине не понадобилась. На служебном автомобиле их доставили в Ялту.

С начала 2019 года сотрудники «Крым-Спас» помогли более 310 заблудившимся или пострадавшим в горно-лесной зоне.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму спасли 16 заблудившихся туристов.