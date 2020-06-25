Потерявшая туфлю участница парада в Калининграде прокомментировала случившееся

Мичман Балтийского флота Ксения Кальчинская, потерявшая туфлю на параде в Калининграде, прокомментировала случившееся.

«Я, конечно, немного перепугалась, когда осталась без туфельки, но быстро собралась, так как понимала, что не могу подвести «коробку», — заявила она в беседе с kp.ru.

Кальчинская отметила, что понимала, сколько людей смотрят парад, и прошла до конца так же, как на тренировках.

«А обувь потеряла потому, что на ногу мне наступил сзади идущий на развороте. Это часто бывает. Типичная ситуация на прогонах, во время репетиции. Это нормально», — пояснила она.

Со своей стороны, начальник пресс-службы Балтфлота Роман Мартов рассказал, что Кальчинская служит фельдшером командного пункта воинской части и её характеризуют исключительно положительно.

Ранее сообщалось, что командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов пообещал поощрить девушку.