В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.

Как отмечается, командующий Балтийским флотом, адмирал Александр Носатов пообещал поощрить девушку.

«Особо я хочу отметить девушку, которая потеряла туфлю. Вы мне, пожалуйста, её представьте, я её отдельно поощрю», — сказал он после завершения торжественного мероприятия.

По данным издания, в параде в Калининграде приняли участие более 2 тысяч человек. По площади Победы проехало 75 единиц техники, в воздушной части было задействовано 20 самолётов и вертолётов морской авиации Балтфлота.