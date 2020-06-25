В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
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«Командующий вручил девушке памятную медаль командующего, грамоту и букет цветов перед строем мичманов и офицеров», — цитирует РИА Новости представителя флота Романа Мартова.
Отмечается, что награждённая Ксения Кальчинская четыре года служит фельдшером в одной из частей Балтфлота, это был её третий парад.
Ранее Ксения Кальчинская в беседе с kp.ru заявила, что, потеряв туфлю, она «немного перепугалась», но быстро собралась, понимая, что не может подвести «коробку».