В Объединённой судостроительной корпорации разработают новый речной трамвайчик

Президент Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал о проекте нового пассажирского судна.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он отметил, что один из проектов компании под рабочим названием «Соталия» приступит к испытаниям в I квартале 2021 года.

«Это будет такое речное судно с осадкой где-то 0,6 метра, которое может подходить к необорудованным берегам достаточно просто, проходить по большинству рек. Оно будет построено, пусть меня не ругают сильно коллеги-судостроители, по автобусной технологии», — отметил он.

Президент компании также подчеркнул, что судно не будет внешне походить на автобус, однако подходы к разработке будут близки к технологиям, применяющимся при создании городского транспорта.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что 23 июня в Москве пройдёт парад судов.