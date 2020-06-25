В Калининграде перед судом предстанет обвиняемая в фиктивной постановке иностранцев на учёт

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В Калининграде перед судом предстанет женщина, обвиняемая в фиктивной постановке иностранных граждан на учёт.
В Калининграде перед судом предстанет обвиняемая в фиктивной постановке иностранцев на учёт
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на областную прокуратуру.

По версии следствия, трое иностранцев поставлены на учёт по месту пребывания в России по адресу проживания обвиняемой, но фактически они проживают по другому адресу.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области предупредили об активизации мошенников во время пандемии.

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