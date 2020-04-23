В Челябинской области предупредили об активизации мошенников во время пандемии
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- РИА Новости
В беседе с URA.RU он заявил, что в регионе выросло количество преступлений с использованием сотовой связи и интернета.
С начала года зарегистрировано 2,3 тыс. случаев мошенничества против 1,7 тыс. годом ранее.
«365 преступлений раскрыто, что больше, чем за такой же период прошлого года. Но число таких преступлений растёт с каждым днём», — сказал Лопин.
По его словам, преступники могут выдавать себя за сотрудников банка, говорить, что банковская карта заблокирована и что нужно провести ряд операций для её восстановления.
«Не сообщайте данные своих платёжных средств и другую персональную информацию. Банки никогда не запрашивают номер карты. Об этом уже предупреждали банки, прокуратура, полиция», — отметил прокурор.
Как напомнил Лопин, не следует переходить по подозрительным ссылкам в сообщениях.
«Если вас всё-таки обманули, сразу обращайтесь в банк, требуйте вернуть деньги на карту, заблокировать счёт. Сразу же сообщайте о случившемся в полицию», — добавил он.
Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщила, что специалисты Центробанка зафиксировали новые схемы хищения на фоне пандемии коронавирусной инфекции.