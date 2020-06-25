Психолог рассказала, как выйти из режима самоизоляции

Короткая ссылка
Психолог Любовь Беляева рассказала, как выйти из режима самоизоляции.
Психолог рассказала, как выйти из режима самоизоляции
  • РИА Новости

«Любые резкие и тем более глобальные изменения требуют от нас достаточно серьёзных энергетических затрат. Получается, очень много сил ушло на то, чтобы адаптироваться к режиму самоизоляции, а теперь нужно возвращаться в как бы привычный режим», — цитирует эксперта «Петербургский дневник».

Беляева рекомендует распределять нагрузку постепенно и создавать условия, позволяющие полноценно отдыхать.

Как отметила эксперт, любая необходимость встраиваться в новые условия требует определённых ресурсов.

Кроме того, Беляева советует выработать собственный режим гигиены и заботы о здоровье, который помог бы сконцентрироваться на текущей жизни.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что за последние сутки COVID-19 был выявлен у 7,1 тыс. человек в 82 регионах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить