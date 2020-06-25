Психолог рассказала, как выйти из режима самоизоляции

Психолог Любовь Беляева рассказала, как выйти из режима самоизоляции.

«Любые резкие и тем более глобальные изменения требуют от нас достаточно серьёзных энергетических затрат. Получается, очень много сил ушло на то, чтобы адаптироваться к режиму самоизоляции, а теперь нужно возвращаться в как бы привычный режим», — цитирует эксперта «Петербургский дневник».

Беляева рекомендует распределять нагрузку постепенно и создавать условия, позволяющие полноценно отдыхать.

Как отметила эксперт, любая необходимость встраиваться в новые условия требует определённых ресурсов.

Кроме того, Беляева советует выработать собственный режим гигиены и заботы о здоровье, который помог бы сконцентрироваться на текущей жизни.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что за последние сутки COVID-19 был выявлен у 7,1 тыс. человек в 82 регионах.