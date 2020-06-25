В Челябинской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

По его словам, в период пандемии коронавирусной инфекции область справляется с поставленными задачами: в сжатые сроки было развёрнуто порядка 3 тыс. коек.

«Обеспечили медучреждения оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции лёгких, лекарствами и средствами индивидуальной защиты. Оперативно запустили новые мощности по выпуску одноразовых масок. Нарастили объёмы тестирования в регионе. Всем оказывается необходимая медицинская помощь, при этом более половины из развёрнутых коек остаётся свободной», — цитирует URA.RU главу региона.

Выступая с отчётом перед депутатами законодательного собрания региона, Алексей Текслер также заявил, что в Челябинске будет построена новая областная инфекционная больница.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.