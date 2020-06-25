В Удмуртии приняли закон о развитии туризма

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На заседании Госсовета Удмуртии приняли закон о развитии туризма и туристической деятельности.
В Удмуртии приняли закон о развитии туризма
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.

Документ устанавливает порядок создания туристской территории и механизм её развития. Он также предполагает разработку единой туристической символики и фирменного стиля республики, создание туристского информационного центра.

Кроме того, закон определяет меры господдержки социального, детского и самодеятельного туризма.

«У нас огромные возможности для развития туризма, которые подкрепляются растущим спросом на туристические услуги. Активно развивается событийный и культурно-познавательный туризм благодаря вниманию гостей к Петру Чайковскому, Михаилу Калашникову, «Бурановским бабушкам», Сибирскому тракту, удмуртской усадьбе Тол Бабая, музею-заповеднику «Лудорвай» и этнотуризму», — заявила председатель постоянной комиссии Госсовета по науке, образованию, культуре, национальной, молодёжной политике и спорту Татьяна Ишматова.

Ранее, как сообщал Nation News, адвокат, председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнёры» Ольга Сулим дала рекомендации туристам по путешествиям после снятия ограничений.

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