В Удмуртии приняли закон о развитии туризма

На заседании Госсовета Удмуртии приняли закон о развитии туризма и туристической деятельности.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.

Документ устанавливает порядок создания туристской территории и механизм её развития. Он также предполагает разработку единой туристической символики и фирменного стиля республики, создание туристского информационного центра.

Кроме того, закон определяет меры господдержки социального, детского и самодеятельного туризма.

«У нас огромные возможности для развития туризма, которые подкрепляются растущим спросом на туристические услуги. Активно развивается событийный и культурно-познавательный туризм благодаря вниманию гостей к Петру Чайковскому, Михаилу Калашникову, «Бурановским бабушкам», Сибирскому тракту, удмуртской усадьбе Тол Бабая, музею-заповеднику «Лудорвай» и этнотуризму», — заявила председатель постоянной комиссии Госсовета по науке, образованию, культуре, национальной, молодёжной политике и спорту Татьяна Ишматова.

Ранее, как сообщал Nation News, адвокат, председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнёры» Ольга Сулим дала рекомендации туристам по путешествиям после снятия ограничений.