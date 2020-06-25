Опрос: более трети россиян отказались от покупки нового автомобиля в пользу подержанного

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Из-за ситуации с коронавирусом более трети россиян отказались от покупки нового автомобиля в пользу подержанного.
Опрос: более трети россиян отказались от покупки нового автомобиля в пользу подержанного
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты опроса «Росгосстрах банка».

По словам 36% участников исследования, они продолжат присматривать для себя ту марку и модель, что и изначально, но теперь будут вынуждены приобрести машину с пробегом.

Как утверждают 26% респондентов, они купят новый автомобиль, как и собирались, но более дешёвую модель.

38% по-прежнему планируют приобрести новую понравившуюся машину.

Также выяснилось, что если до пандемии на нижний ценовой сегмент (до 750 тыс. рублей) обращали внимание 34% участников опроса, то сейчас их доля выросла до 58%.

Ранее главный редактор журнала «Автоброкер» Виталий Архиреев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил качество онлайн-торговли автомобилями в России.

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