В Нижегородской области приняли закон о поддержке обманутых дольщиков

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Депутаты законодательного собрания Нижегородской области приняли в двух чтениях закон «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков».
В Нижегородской области приняли закон о поддержке обманутых дольщиков
  • РИА Новости

Как передаёт РИА «Время Н» со ссылкой на управление по взаимодействию со СМИ заксобрания, документ регулирует случаи и условия оказания мер господдержки, в том числе денежной компенсации для граждан и субсидий для некоммерческих организаций.

«Благодаря внесению данных изменений в рамках оказания мер государственной поддержки удастся решить проблемы более 250 граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков», — уточнил заместитель председателя комитета законодательного собрания по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК Андрей Тарасов.

Отмечается, что действие закона распространяется на участников строительства объектов незавершённого жилищного строительства, сведения о которых до 27 июня 2019 года были включены в реестр обманутых дольщиков.

Ранее, как сообщало издание «Янтарный край», в правительстве Калининградской области обсудили вопросы восстановления прав обманутых дольщиков.

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