В Роспотребнадзоре рассказали о мерах безопасности во время голосования

Ведущий врач-эксперт Центра молекулярной диагностики ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал о мерах безопасности на избирательных участках во время голосования по поправкам к Конституции.

В беседе с газетой «Взгляд» он пояснил, что Роспотребнадзор разработал рекомендации по профилактике рисков распространения коронавируса, предусмотренные для участников голосования и членов избирательных комиссий.

Михаил Лебедев также подчеркнул, что главной целью является безопасность граждан.

«Прежде всего необходимо обеспечить разделение потоков посетителей, организацию социальной дистанции, нанесение разметок, указателей движения потоков, расстановку мебели и оборудования с соблюдением расстояния. Для всех входящих будет организована термометрия», — отметил он.

Кроме того, специалист добавил, что участки будут оборудованы пунктами дезинфекции рук, где также можно получить санитарный набор с маской, перчатками и индивидуальной ручкой.

Ранее, как сообщало ФАН, специалисты Роскачества предупредили граждан о вероятности стать жертвами интернет-мошенников в период голосования по поправкам к Конституции.