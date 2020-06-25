В Роспотребнадзоре рассказали о мерах безопасности во время голосования
- РИА Новости
В беседе с газетой «Взгляд» он пояснил, что Роспотребнадзор разработал рекомендации по профилактике рисков распространения коронавируса, предусмотренные для участников голосования и членов избирательных комиссий.
Михаил Лебедев также подчеркнул, что главной целью является безопасность граждан.
«Прежде всего необходимо обеспечить разделение потоков посетителей, организацию социальной дистанции, нанесение разметок, указателей движения потоков, расстановку мебели и оборудования с соблюдением расстояния. Для всех входящих будет организована термометрия», — отметил он.
Кроме того, специалист добавил, что участки будут оборудованы пунктами дезинфекции рук, где также можно получить санитарный набор с маской, перчатками и индивидуальной ручкой.
Ранее, как сообщало ФАН, специалисты Роскачества предупредили граждан о вероятности стать жертвами интернет-мошенников в период голосования по поправкам к Конституции.