Инновационные компании Москвы получат гранты на развитие проектов
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Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на на портал мэра и правительства города, предприниматели смогут получить выплату до 200 млн рублей в год.
«Их подали 44 организации, представляющие разные сферы — от медицинских разработок, биотехнологий и новых материалов до робототехники и информационных технологий, включая решения на базе искусственного интеллекта. Общая сумма поддержки от города может составить около 3 млрд рублей», — заявила заместитель мэра Наталья Сергунина.
Отмечается, что с помощью выплат можно компенсировать траты на покупку оборудования, капитальный ремонт и другие нужды.
Ранее НСН сообщала, что на платформе i.moscow Московского инновационного кластера появилось первое межотраслевое объединение.