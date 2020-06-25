Инновационные компании Москвы получат гранты на развитие проектов

Короткая ссылка
Фонд «Московский инновационный кластер» (МИК) завершил приём документов для предоставления грантов на поддержку комплексных инновационных проектов.
Инновационные компании Москвы получат гранты на развитие проектов
  • ©mos.ru

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на на портал мэра и правительства города, предприниматели смогут получить выплату до 200 млн рублей в год. 

«Их подали 44 организации, представляющие разные сферы — от медицинских разработок, биотехнологий и новых материалов до робототехники и информационных технологий, включая решения на базе искусственного интеллекта. Общая сумма поддержки от города может составить около 3 млрд рублей», — заявила заместитель мэра Наталья Сергунина.

Отмечается, что с помощью выплат можно компенсировать траты на покупку оборудования, капитальный ремонт и другие нужды.

Ранее НСН сообщала, что на платформе i.moscow Московского инновационного кластера появилось первое межотраслевое объединение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить