Инновационные компании Москвы получат гранты на развитие проектов

Фонд «Московский инновационный кластер» (МИК) завершил приём документов для предоставления грантов на поддержку комплексных инновационных проектов.

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на на портал мэра и правительства города, предприниматели смогут получить выплату до 200 млн рублей в год.

«Их подали 44 организации, представляющие разные сферы — от медицинских разработок, биотехнологий и новых материалов до робототехники и информационных технологий, включая решения на базе искусственного интеллекта. Общая сумма поддержки от города может составить около 3 млрд рублей», — заявила заместитель мэра Наталья Сергунина.

Отмечается, что с помощью выплат можно компенсировать траты на покупку оборудования, капитальный ремонт и другие нужды.

Ранее НСН сообщала, что на платформе i.moscow Московского инновационного кластера появилось первое межотраслевое объединение.