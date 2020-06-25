Учителя Москвы получили 2856 грантов за вклад в развитие МЭШ

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Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что столичные учителя получили 2856 грантов правительства Москвы за вклад в развитие «Московской электронной школы» (МЭШ).
Учителя Москвы получили 2856 грантов за вклад в развитие МЭШ
  • РИА Новости

«Уже три года «Московской электронной школой» пользуются учителя, ученики и их родители. Год назад библиотека МЭШ стала доступна всему миру. Большой вклад в развитие проекта внесли московские педагоги: они загружают сценарии уроков, которыми могут воспользоваться их коллеги и обучающиеся. Поэтому для учителей были учреждены гранты правительства Москвы», — приводит сайт «Москва 24» слова заммэра.

Ракова уточнила, что за три года существования проекта гранты получили 1,5 тыс. педагогов из 449 школ города.

Ранее, как сообщал телеканал «360», Московский государственный областной университет стал одним из победителей грантового конкурса молодёжных инициатив и получит 6 млн рублей на дальнейшее развитие внутренних инициатив.

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