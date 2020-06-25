Губернатор Алтайского края перешёл на дистанционный режим работы

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко ушёл на самоизоляцию из-за того, что у нескольких сотрудников, с которыми он взаимодействовал, выявили коронавирус. Об этом сообщили в региональном правительстве.

«Тестирование на коронавирус показало положительный результат сразу у нескольких сотрудников, с которыми я общаюсь почти в ежедневном режиме... Я принял решение пока оставаться дома и побыть под наблюдением врачей. Работать в это время буду дистанционно», — приводятся слова Томенко на официальном сайте Алтайского края.

7 июня сообщалось, что работу санаториев, имеющих медицинскую лицензию, а также торговлю непродовольственными товарами разрешили в Алтайском крае в рамках первого этапа снятия ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее стало известно, что Омская область переходит на второй этап снятия ограничений.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер.