Роструд напомнил об очередной четырёхдневной рабочей неделе

Россиян ждёт вторая подряд укороченная рабочая неделя в связи с голосованием по поправкам к Конституции.

«Россиян ждёт сокращённая рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по поправкам к Конституции», — цитирует РИА Новости пресс-службу Роструда.

Отмечается, что 1 июля объявлено нерабочим днём, с оплатой как за праздничный нерабочий день.

Также сообщается, что люди, которые будут работать 1 июля, получат двойную оплату, а для тех, кто будет отдыхать, оплата труда за июль не будет снижена.

Ранее стало известно, что избирательные участки для голосования по поправкам к Конституции открылись в Москве.