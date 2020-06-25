Роструд напомнил об очередной четырёхдневной рабочей неделе
- АГН «Москва»
- © Авилов Александр
«Россиян ждёт сокращённая рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по поправкам к Конституции», — цитирует РИА Новости пресс-службу Роструда.
Отмечается, что 1 июля объявлено нерабочим днём, с оплатой как за праздничный нерабочий день.
Также сообщается, что люди, которые будут работать 1 июля, получат двойную оплату, а для тех, кто будет отдыхать, оплата труда за июль не будет снижена.
Ранее стало известно, что избирательные участки для голосования по поправкам к Конституции открылись в Москве.