В Магадане закрыли китайский рынок из-за коронавируса у работников

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Власти Магадана приняли решение закрыть китайский рынок из-за выявления коронавирусной инфекции COVID-19 у 12 работников, сообщил мэр города Юрий Гришан.
В Магадане закрыли китайский рынок из-за коронавируса у работников
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«Совместно с губернатором мы были вынуждены принять решение о временном закрытии китайского рынка, в связи с тем что там одновременно семь работников заболели... Вчера, 24 июня, подтвердился положительный результат ещё у пяти работников с этого рынка», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Магаданской области выявили два очага коронавируса в детских учреждениях.

URA.RU также передавало, что все социальные учреждения Челябинской области закрыли на карантин.

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