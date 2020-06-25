В Магадане закрыли китайский рынок из-за коронавируса у работников

Власти Магадана приняли решение закрыть китайский рынок из-за выявления коронавирусной инфекции COVID-19 у 12 работников, сообщил мэр города Юрий Гришан.

«Совместно с губернатором мы были вынуждены принять решение о временном закрытии китайского рынка, в связи с тем что там одновременно семь работников заболели... Вчера, 24 июня, подтвердился положительный результат ещё у пяти работников с этого рынка», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Магаданской области выявили два очага коронавируса в детских учреждениях.

URA.RU также передавало, что все социальные учреждения Челябинской области закрыли на карантин.