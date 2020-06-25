В Магадане закрыли китайский рынок из-за коронавируса у работников
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«Совместно с губернатором мы были вынуждены принять решение о временном закрытии китайского рынка, в связи с тем что там одновременно семь работников заболели... Вчера, 24 июня, подтвердился положительный результат ещё у пяти работников с этого рынка», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в Магаданской области выявили два очага коронавируса в детских учреждениях.
URA.RU также передавало, что все социальные учреждения Челябинской области закрыли на карантин.