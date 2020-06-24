Путин исключил наличие в его окружении тех, кто не верит в Россию
- РИА Новости
Кадры с церемонии показал телеканал «Россия 24».
«В моём окружении не может быть таких, которые не верят в Россию. Просто исключено», — сказал президент.
Как передаёт РИА Новости, ранее директор музея-усадьбы Сергея Рахманинова «Ивановка» Александр Ермаков, которому присудили Госпремию в области литературы и искусства, пригласил главу государства посетить усадьбу.
Также Ермаков заявил, что если у президента «в окружении есть сомневающиеся в силе и мощи России», то их нужно прислать к нему в «Ивановку» на перевоспитание.