Путин исключил наличие в его окружении тех, кто не верит в Россию

Российский президент Владимир Путин в ходе общения с лауреатами Государственных премий России заявил, что в его окружении не может быть тех, кто не верит в Россию, так как это исключено.

Кадры с церемонии показал телеканал «Россия 24».

«В моём окружении не может быть таких, которые не верят в Россию. Просто исключено», — сказал президент.

Как передаёт РИА Новости, ранее директор музея-усадьбы Сергея Рахманинова «Ивановка» Александр Ермаков, которому присудили Госпремию в области литературы и искусства, пригласил главу государства посетить усадьбу.

Также Ермаков заявил, что если у президента «в окружении есть сомневающиеся в силе и мощи России», то их нужно прислать к нему в «Ивановку» на перевоспитание.