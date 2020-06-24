Путин исключил наличие в его окружении тех, кто не верит в Россию

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Российский президент Владимир Путин в ходе общения с лауреатами Государственных премий России заявил, что в его окружении не может быть тех, кто не верит в Россию, так как это исключено.
Путин исключил наличие в его окружении тех, кто не верит в Россию
  • РИА Новости

Кадры с церемонии показал телеканал «Россия 24».

«В моём окружении не может быть таких, которые не верят в Россию. Просто исключено», — сказал президент.

Как передаёт РИА Новости, ранее директор музея-усадьбы Сергея Рахманинова «Ивановка» Александр Ермаков, которому присудили Госпремию в области литературы и искусства, пригласил главу государства посетить усадьбу.

Также Ермаков заявил, что если у президента «в окружении есть сомневающиеся в силе и мощи России», то их нужно прислать к нему в «Ивановку» на перевоспитание.

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