В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе

Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения Южного военного округа.

«Экипаж танка при совершении поворота максимально снизил обороты двигателя и совершил остановку», — заявили в ЮВО.

При этом в Черноморском флоте заявили, что танк затормозил на безопасном расстоянии от зрителей и это не повлияло на движение остальной техники.

Ранее сообщалось, что в Севастополе ограничат движение с 23 по 25 июня из-за парада в честь 75-летия Победы и 76-й годовщины освобождения города.