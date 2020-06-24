В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе

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Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения Южного военного округа.

«Экипаж танка при совершении поворота максимально снизил обороты двигателя и совершил остановку», — заявили в ЮВО.

При этом в Черноморском флоте заявили, что танк затормозил на безопасном расстоянии от зрителей и это не повлияло на движение остальной техники.

Ранее сообщалось, что в Севастополе ограничат движение с 23 по 25 июня из-за парада в честь 75-летия Победы и 76-й годовщины освобождения города.

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