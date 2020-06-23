В Севастополе ограничат движение из-за парада Победы
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.
Ограничительные меры будут действовать на улице Ленина — проспекте Нахимова — площади Лазарева, а также на ряде других участков.
Временно перекроют некоторые улицы и в центре Казани 23 и 24 июня, передаёт Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу исполнительного комитета города.
В частности, в пятницу ограничения будут действовать с 05:00 на площади Свободы, улице Карла Маркса и прилегающих к ним улицах.
Ранее сообщалось, что в Крыму разработали меры безопасности для посещения парадов Победы в Симферополе и Керчи.