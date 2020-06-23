В Крыму разработали меры безопасности для посещения парадов Победы в Симферополе и Керчи.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Во время проведения мероприятия необходимо будет обязательно соблюдать санитарно-противоэпидемиологические требования: масочный режим и социальную дистанцию полтора метра. На входе к месту проведения будут проводиться термометрия (дистанционное измерение температуры) и контроль соблюдения масочного режима», — заявил заместитель руководителя аппарата Совета министров Крыма, начальник главного управления по организационным вопросам Вадим Мозговой.

По его словам, за координацию расположения зрителей будут отвечать волонтёры.

«Никого из тех, кто не протестирован, на трибуне не будет. Только те, кто прошёл тест и получил отрицательное заключение. Без вариантов. При этом ограничить количество гостевых мест», — отметил, со своей стороны, глава республики Сергей Аксёнов.

Он призвал граждан по возможности остаться дома и посмотреть парады в прямом эфире.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени парад Победы перенесли на 26 июля.