Фрегат ЧФ «Адмирал Макаров» начал плановый переход в Средиземное море

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров», вооружённый крылатыми ракетами «Калибр», осуществляет плановый переход из Севастополя в Средиземное море. Корабль пополнит постоянное соединение ВМФ России в регионе.

Об этом информирует пресс-служба Черноморского флота.

«Фрегат «Адмирал Макаров» Черноморского флота (ЧФ) начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря», — приводит сообщение РИА Новости.

В ЧФ добавили, что корабль войдёт в состав сил постоянного соединения ВМФ.

По данным пресс-службы, для экипажа «Адмирала Макарова» это уже второй переход из Чёрного моря в Средиземное в 2020 году.

В мае фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров» выполнили артиллерийские стрельбы по береговым целям на полигоне в Крыму.