Фрегат ЧФ «Адмирал Макаров» начал плановый переход в Средиземное море
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Об этом информирует пресс-служба Черноморского флота.
«Фрегат «Адмирал Макаров» Черноморского флота (ЧФ) начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря», — приводит сообщение РИА Новости.
В ЧФ добавили, что корабль войдёт в состав сил постоянного соединения ВМФ.
По данным пресс-службы, для экипажа «Адмирала Макарова» это уже второй переход из Чёрного моря в Средиземное в 2020 году.
В мае фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров» выполнили артиллерийские стрельбы по береговым целям на полигоне в Крыму.