Фрегат ЧФ «Адмирал Макаров» начал плановый переход в Средиземное море

Короткая ссылка
Фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров», вооружённый крылатыми ракетами «Калибр», осуществляет плановый переход из Севастополя в Средиземное море. Корабль пополнит постоянное соединение ВМФ России в регионе.
Фрегат ЧФ «Адмирал Макаров» начал плановый переход в Средиземное море
  • © Пресс-служба ВМФ

Об этом информирует пресс-служба Черноморского флота. 

«Фрегат «Адмирал Макаров» Черноморского флота (ЧФ) начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря», — приводит сообщение РИА Новости.

В ЧФ добавили, что корабль войдёт в состав сил постоянного соединения ВМФ.

По данным пресс-службы, для экипажа «Адмирала Макарова» это уже второй переход из Чёрного моря в Средиземное в 2020 году.

В мае фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров» выполнили артиллерийские стрельбы по береговым целям на полигоне в Крыму. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить