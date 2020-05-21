Фрегаты ЧФ провели учебные стрельбы по береговым целям

Фрегаты Черноморского флота «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров» выполнили артиллерийские стрельбы по береговым целям на полигоне в Крыму. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на официального представителя ЧФ Алексея Рулёва.

«Экипажи фрегатов Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» провели подготовительные и зачётные артиллерийские стрельбы по береговым целям в районе полигона боевой подготовки Опук в Крыму», — заявил он.

По его словам, экипажи успешно поразили из установки А-190 видимые и невидимые цели. Артиллеристы использовали штурманские данные со вспомогательной точкой наводки.

Стрельбы были проведены в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки ЧФ на 2020 учебный год.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» Черноморского флота провёл учения в Средиземном море.