Фрегаты ЧФ провели учебные стрельбы по береговым целям

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Фрегаты Черноморского флота «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров» выполнили артиллерийские стрельбы по береговым целям на полигоне в Крыму. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на официального представителя ЧФ Алексея Рулёва.
Фрегаты ЧФ провели учебные стрельбы по береговым целям
  • © Министерство обороны РФ

«Экипажи фрегатов Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» провели подготовительные и зачётные артиллерийские стрельбы по береговым целям в районе полигона боевой подготовки Опук в Крыму», — заявил он.

По его словам, экипажи успешно поразили из установки А-190 видимые и невидимые цели. Артиллеристы использовали штурманские данные со вспомогательной точкой наводки.

Стрельбы были проведены в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки ЧФ на 2020 учебный год.

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