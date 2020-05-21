Фрегаты ЧФ провели учебные стрельбы по береговым целям
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«Экипажи фрегатов Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» провели подготовительные и зачётные артиллерийские стрельбы по береговым целям в районе полигона боевой подготовки Опук в Крыму», — заявил он.
По его словам, экипажи успешно поразили из установки А-190 видимые и невидимые цели. Артиллеристы использовали штурманские данные со вспомогательной точкой наводки.
Стрельбы были проведены в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки ЧФ на 2020 учебный год.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» Черноморского флота провёл учения в Средиземном море.