Малый ракетный корабль ЧФ провёл учения в Средиземном море

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Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» Черноморского флота провёл учения в Средиземном море.
Малый ракетный корабль ЧФ провёл учения в Средиземном море
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Расчёты противовоздушной обороны малого ракетного корабля отработали алгоритм действий по отражению средств воздушного нападения условного противника», — заявили в пресс-службе ЧФ.

Во время тренировки расчёт боевого информационного поста обнаружил и классифицировал имитированные цели, а расчёты ПВО успешно их ликвидировали.

Ранее, как сообщал портал Nation News, в Московской области прошли тактико-специальные учения Симферопольского артиллерийского полка гвардейской танковой армии Западного военного округа.

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