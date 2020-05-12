Малый ракетный корабль ЧФ провёл учения в Средиземном море

Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» Черноморского флота провёл учения в Средиземном море.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Расчёты противовоздушной обороны малого ракетного корабля отработали алгоритм действий по отражению средств воздушного нападения условного противника», — заявили в пресс-службе ЧФ.

Во время тренировки расчёт боевого информационного поста обнаружил и классифицировал имитированные цели, а расчёты ПВО успешно их ликвидировали.

Ранее, как сообщал портал Nation News, в Московской области прошли тактико-специальные учения Симферопольского артиллерийского полка гвардейской танковой армии Западного военного округа.