В Астраханской области отменят ряд ограничений по коронавирусу

В Астраханской области с 25 июня будет отменён ряд ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции. В частности, в регионе откроются летние площадки кафе и фитнес-центры.

«С 25 июня в Астраханской области откроются летние площадки кафе и фитнес-центры. А с 1 июля — гостиницы и турбазы для граждан из других регионов», — приводит РИА Новости сообщение управления администрации губернатора Астраханской области.

Также будет отменена обязательная двухнедельная самоизоляция для приезжих из других регионов.

Отмечается, что, кроме того, в регионе изменят статус самоизоляции для жителей в возрасте 65 лет с обязательного на рекомендательный.

Ранее в Волгоградской области смягчили режим самоизоляции.