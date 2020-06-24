В Астраханской области отменят ряд ограничений по коронавирусу

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В Астраханской области с 25 июня будет отменён ряд ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции. В частности, в регионе откроются летние площадки кафе и фитнес-центры.
В Астраханской области отменят ряд ограничений по коронавирусу
  • Reuters

«С 25 июня в Астраханской области откроются летние площадки кафе и фитнес-центры. А с 1 июля — гостиницы и турбазы для граждан из других регионов», — приводит РИА Новости сообщение управления администрации губернатора Астраханской области. 

Также будет отменена обязательная двухнедельная самоизоляция для приезжих из других регионов.

Отмечается, что, кроме того, в регионе изменят статус самоизоляции для жителей в возрасте 65 лет с обязательного на рекомендательный.

Ранее в Волгоградской области смягчили режим самоизоляции.

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