В Астраханской области отменят ряд ограничений по коронавирусу
- Reuters
«С 25 июня в Астраханской области откроются летние площадки кафе и фитнес-центры. А с 1 июля — гостиницы и турбазы для граждан из других регионов», — приводит РИА Новости сообщение управления администрации губернатора Астраханской области.
Также будет отменена обязательная двухнедельная самоизоляция для приезжих из других регионов.
Отмечается, что, кроме того, в регионе изменят статус самоизоляции для жителей в возрасте 65 лет с обязательного на рекомендательный.
Ранее в Волгоградской области смягчили режим самоизоляции.