Алименты получают около 100 тысяч российских детей

В Генпрокуратуре России сообщили, что почти 100 тыс. российских детей живут на алименты.

«В настоящее время получателями алиментов являются более 96 тыс. детей, оставшихся без родителей и проживающих в детских домах, а также в замещающих семьях», — приводит Интерфакс сообщение ведомства.

Отмечается, что в ходе проверок с начала 2019 года было выявлено 2,8 тыс. нарушений законодательства в этой сфере.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области суд вынес приговор по делу о неуплате алиментов.