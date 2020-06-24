Алименты получают около 100 тысяч российских детей

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В Генпрокуратуре России сообщили, что почти 100 тыс. российских детей живут на алименты.
Алименты получают около 100 тысяч российских детей
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

«В настоящее время получателями алиментов являются более 96 тыс. детей, оставшихся без родителей и проживающих в детских домах, а также в замещающих семьях», — приводит Интерфакс сообщение ведомства.

Отмечается, что в ходе проверок с начала 2019 года было выявлено 2,8 тыс. нарушений законодательства в этой сфере.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области суд вынес приговор по делу о неуплате алиментов.

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